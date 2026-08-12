Milano 17:35
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Londra: andamento negativo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Marks & Spencer
Composto ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in flessione del 2,86% sui valori precedenti.
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