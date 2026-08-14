Il prezzo del grano aumenta mentre gli attacchi nel Mar Nero minacciano le forniture di cereali

Il punto

(Teleborsa) - I futures sul grano sono in aumento del 2% nella giornata odierna, portando l'aumento settimanale a oltre il 4% e quello da inizio a oltre il 30%, sulle crescenti preoccupazioni per le interruzioni delle esportazioni dal Mar Nero a causa dei continui reciproci attacchi tra Russia e Ucraina, che insieme rappresentano quasi il 30% delle esportazioni mondiali previste per la stagione 2026/27.



I timori sull'offerta si sono intensificati dopo che la Russia ha bloccato il carico di grano nei suoi principali porti sul Mar Nero e sul Mar d'Azov, a seguito degli attacchi dei droni ucraini su Novorossiysk all'inizio della settimana, mentre il paese guidato da Vladimir Putin sta bombardando sistematicamente i porti dell'Ucraina nel Mar Nero e sul fiume Danubio per bloccare le esportazioni di grano e altri cereali.



L'Ucraina potrebbe dimezzare le sue esportazioni agricole previste, poiché i suoi porti sul Mar Nero (vicino Odessa) sono di fatto chiusi a causa dei raid aerei russi, ha detto oggi il ??ministro dell'Agricoltura ucraino, Taras Vysotskyi.



"Dall'inizio di agosto, nessuna nave è entrata nei porti di Odessa, costringendo l'Ucraina a utilizzare rotte alternative", ha detto ai giornalisti, secondo quanto riporta Bloomberg. Finora, questo mese, il volume delle esportazioni di cereali è crollato a sole 590.000 tonnellate, pari solo al 30% di quanto previsto, ha aggiunto. Anche utilizzando tutte le rotte alternative, l'Ucraina sarebbe in grado di esportare al massimo 30 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in questa stagione, lasciandone altre 30 milioni di tonnellate invendute sui mercati globali, ha affermato Vysotskyi.



Secondo quanto riportato giovedì da Reuters, citando una fonte a conoscenza della questione, Kiev ha inviato a Mosca una proposta per la cessazione reciproca degli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Funzionari ucraini hanno detto che le forze russe hanno attaccato almeno 50 navi mercantili da giugno, uccidendo più di 30 civili.



Con la prospettiva che i porti di Odessa possano rimanere chiusi fino a novembre, gli agricoltori si troverebbero ad affrontare una carenza di capacità di stoccaggio, con un deficit potenzialmente pari a 11 milioni di tonnellate, ha affermato Vysotskyi. L'Ucraina potrebbe però ripristinare i volumi di esportazione di cereali attraverso i suoi porti del Mar Nero entro un mese se venisse introdotta una moratoria sugli attacchi contro le navi mercantili civili, ha sottolineato il Ministro, secondo quanto riporta TRT World.

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