New York: andamento negativo per Lam Research
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano con un calo del 2,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,93%, rispetto a +2,09% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 337,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 321,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 352,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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