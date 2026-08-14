New York: brillante l'andamento di Walt Disney

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del creatore di Mickey Mouse , con una variazione percentuale dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Walt Disney più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso dell'intrattenimento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 107,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 105,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 109,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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