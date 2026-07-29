Parigi: Capgemini, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Capgemini classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 107,3 Euro e primo supporto individuato a 103,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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