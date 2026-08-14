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Parigi: sviluppi positivi per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: sviluppi positivi per Dassault Systemes
Rialzo per la società di software francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,11%.
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