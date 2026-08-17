Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,35 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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