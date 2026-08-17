Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,35 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```