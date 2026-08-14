Milano 12:06
53.747 +0,10%
Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 12:06
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Francoforte 12:06
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Prezzi ingrosso Germania (MoM) in luglio

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Prezzi ingrosso Germania (MoM) in luglio
Germania, Prezzi ingrosso in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,7% (la previsione era -0,2%).
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