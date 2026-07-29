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Prezzi import Germania (MoM) in giugno

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Prezzi import Germania (MoM) in giugno
Germania, Prezzi import in giugno su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).
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