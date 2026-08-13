Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 13-ago
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USA, Prezzi produzione (MoM) in luglio

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USA, Prezzi produzione (MoM) in luglio
USA, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,2%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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