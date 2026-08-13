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/ USA, Prezzi produzione (MoM) in luglio
USA, Prezzi produzione (MoM) in luglio
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13 agosto 2026 - 14.35
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USA,
Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) 0%
, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,2%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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