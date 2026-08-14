Germania, prezzi ingrosso in luglio aumentano oltre le attese

(Teleborsa) - Aumentano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano ad luglio un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,7% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).



Il dato è superiore delle attese degli analisti che erano per una flessione dello 0,2%.



I prezzi all'ingrosso su base annuale accelerano del 5,3% contro il +4,9% registrato a giugno. A maggio si era registrato un aumento del 5,9%. L'aumento dei prezzi a luglio è dovuto principalmente alle ostilità in Iran e in Medio Oriente, che hanno portato a un incremento in particolare dei prezzi per i prodotti energetici e le materie prime.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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