Milano 12:39
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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Prezzi produzione Giappone (MoM) in luglio

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Prezzi produzione Giappone (MoM) in luglio
Giappone, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,6%).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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