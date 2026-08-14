Tonica Maersk su JP Morgan che alza il target price a 10.000 corone danesi

(Teleborsa) - In spolvero Maersk
, dopo che gli analisti di JPMorgan
ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo del colosso danese del trasporto marittimo da 9.200 a 10.000 corone danesi, in scia ai solidi risultati trimestrali
e prospettive in ulteriore crescita per la seconda parte dell'anno.
JP Morgan ha sottolineato che le prospettive per il terzo trimestre che indicano una continuazione della forza trainata dalla resilienza dei noli spot per container
, rimasti stabili "settimana dopo settimana nonostante le aspettative di un calo più marcato". Ciò suggerisce che le tendenze della domanda sottostante siano state robuste, sostenute da una forte crescita dei traffici principali legata alla domanda di beni industriali derivante dal tema dell’elettrificazione sia negli Stati Uniti che in Europe, hanno aggiunto gli analisti.
Il broker ha alzato la propria stima
sull’EBITDA
2026 di oltre il 35% a 13,8 miliardi di dollari e quella sull’EBIT
a 7,8 miliardi. La banca d'affari, inoltre, vedere ora "margine per un ulteriore aggiornamento degli utili 2026", con i noli marittimi attesi in rialzo del 18% su base annua, incluso un balzo del 28% su base trimestrale nel terzo trimestre.
Nonostante ciò, JP Morgan si mantiene cauta oltre il 2026
, intravedendo un calo più marcato atteso nei noli nel 2027, quando la capacità tornerà nel Mar Rosso e i calendari di consegna aggiungeranno ulteriore offerta.
Di conseguenza, la banca ha ribadito il proprio giudizio Underweight
su Maersk.