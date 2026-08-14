Vestas, analisti positivi dopo trimestrale e guidance

(Teleborsa) - Analisti positivi sul titolo Vestas
dopo che l'azienda danese produttrice di turbine eoliche ha chiuso il secondo trimestre
in crescita e alzato la guidance sulla redditività per l'intero 2026.
In dettaglio, Goldman Sachs
e RBC
hanno innalzato il target price rispettivamente a 262 corone danesi
(da 236 DKK) e a 250 DKK
(da 220 DKK), confermando le rispettive raccomandazioni di Buy
e Outperform
.
Discreta alla Borsa di Francoforte la performance di Vestas Wind Systems A/S
, che si attesta a 28,14 Euro, in lieve aumento dell'1,01%.
A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro
con resistenza vista a quota 28,3 e successiva a 28,59. Supporto a 28,01.