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Vestas, analisti positivi dopo trimestrale e guidance

Goldman Sachs e RBC spingono sui TP

Energia, Finanza, Consensus
Vestas, analisti positivi dopo trimestrale e guidance
(Teleborsa) - Analisti positivi sul titolo Vestas dopo che l'azienda danese produttrice di turbine eoliche ha chiuso il secondo trimestre in crescita e alzato la guidance sulla redditività per l'intero 2026.

In dettaglio, Goldman Sachs e RBC hanno innalzato il target price rispettivamente a 262 corone danesi (da 236 DKK) e a 250 DKK (da 220 DKK), confermando le rispettive raccomandazioni di Buy e Outperform.

Discreta alla Borsa di Francoforte la performance di Vestas Wind Systems A/S, che si attesta a 28,14 Euro, in lieve aumento dell'1,01%.
A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,3 e successiva a 28,59. Supporto a 28,01.

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