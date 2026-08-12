Fondo sovrano norvegese, rendimento del 9,4% nel semestre grazie ai titoli tech asiatici

(Teleborsa) - Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo per asset (oltre 2.000 miliardi di euro), ha registrato un rendimento del 9,4% nel primo semestre del 2026. Il rendimento contabile in corone è stato di 1.753 miliardi, il più alto mai registrato in un semestre.



Il rendimento degli investimenti azionari del fondo è stato del 13%, quello degli investimenti a reddito fisso dello 0,9% e quello degli investimenti immobiliari non quotati del 3%. Il rendimento delle infrastrutture per le energie rinnovabili non quotate è stato del -0,2%.



Il rendimento del fondo è stato superiore di 0,22 punti percentuali rispetto al rendimento del benchmark.



"Il risultato è trainato dagli ottimi rendimenti del mercato azionario, in particolare dei titoli tecnologici asiatici", afferma Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management, il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.



La corona si è apprezzata rispetto a diverse valute principali durante il primo semestre dell'anno, il che ha ridotto il valore del fondo di 427 miliardi di corone. Nella prima metà dell'anno, gli afflussi nel fondo, al netto delle spese, sono ammontati a 89 miliardi di corone. Ciò ha comportato un aumento del valore del fondo di 1.416 miliardi di corone nel primo semestre.



Al 30 giugno 2026, il valore del fondo era pari a 22.683 miliardi di corone. Il 72,1% del fondo era investito in azioni, il 25,8% in titoli a reddito fisso, l'1,6% in immobili non quotati e lo 0,5% in infrastrutture non quotate per le energie rinnovabili.



Il rendimento nel secondo trimestre è stato dell'11,5% (dopo il -1,9% del primo trimestre), il miglior risultato dal secondo trimestre del 2020.



(Foto: Max van den Oetelaar on Unsplash)

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