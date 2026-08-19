Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Giornata fiacca per il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 85,83, mentre il primo supporto è stimato a 82,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,35.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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