Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,84% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio WTI suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 71,34 con tetto rappresentato dall'area 82,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 67,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)