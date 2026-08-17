Antitrust, prorogata al 31 ottobre scadenza per rimodulazione multa Google

(Teleborsa) - L'Antitrust ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per la chiusura del procedimento di rideterminazione della multa a carico di Alphabet , Google e Google Italy per l'accusa di abuso di posizione dominante nei confronti di Enel X.



Il caso fa riferimento al rifiuto opposto da Google a Enel X di rendere compatibile l'app JuicePass con il sistema Android Auto. Nel 2021, tale rifiuto era stato inquadrato dall'Antitrust nella fattispecie di abuso di posizione dominante edera stato sanzionato con una multa di oltre 102 milioni di euro.



Il successivo ricorso al TAR ed in seguito al Consiglio di Stato, che ha deciso con sentenza datata ottobre 2025, avevano confermato la sussistenza dell'ipotesi di reato da parte di Google, ma era stata chiesta una rimodulazione della multa entro il termine del 31 luglio 2026, ora prorogato al 31 ottobre 2026.

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