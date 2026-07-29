Milano 10:23
51.654 -0,09%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:23
10.907 +0,33%
Francoforte 10:23
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%

Il FTSE MIB esordisce a 51.978,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,54%, dopo aver aperto a 51.978,98 punti.
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