Milano 9:56
52.573 +0,90%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:56
10.978 +0,74%
25.873 +1,02%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,47%

Il FTSE MIB esordisce a 52.347,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,47%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,47%, dopo aver aperto a 52.347,37 punti.
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