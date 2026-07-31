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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,47%
Il FTSE MIB esordisce a 52.347,37 punti
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Finanza
31 luglio 2026 - 09.02
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