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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,65%
Il FTSE MIB esordisce a 52.512,49 punti
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03 agosto 2026 - 09.02
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