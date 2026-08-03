Milano 12:36
52.601 +0,82%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:36
10.862 -0,06%
Francoforte 12:36
25.984 +1,38%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,65%

Il FTSE MIB esordisce a 52.512,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,65%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,65%, dopo aver aperto a 52.512,49 punti.
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