Milano 12:25
53.955 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:25
10.803 -0,28%
Francoforte 12:25
26.475 +0,55%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,37%

Il FTSE MIB esordisce a 53.897,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,37%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,37%, dopo aver aperto a 53.897,8 punti.
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