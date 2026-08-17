Francoforte: balza in avanti K+S

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kali und Salz , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di K+S . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,95 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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