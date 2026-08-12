Francoforte: balza in avanti K+S
(Teleborsa) - Seduta positiva per Kali und Salz, che avanza bene del 2,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,56%, rispetto a -0,6% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di K+S. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,07 Euro. Primo supporto visto a 14,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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