Francoforte: risultato positivo per K+S
(Teleborsa) - Seduta positiva per Kali und Salz, che avanza bene del 2,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso K+S rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo del produtore di fertilizzanti per l'agricoltura sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,86 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```