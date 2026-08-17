Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta positiva per Aixtron , che avanza bene del 2,71%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di Aixtron , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 41,99 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 42,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 41,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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