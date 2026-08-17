Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta positiva per Aixtron, che avanza bene del 2,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Aixtron, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 41,99 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 42,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 41,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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