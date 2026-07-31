Francoforte: giornata depressa per United Internet
(Teleborsa) - Pressione su United Internet, che tratta con una perdita del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di United Internet. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,98 Euro. Primo supporto visto a 23,26. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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