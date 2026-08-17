Milano 13:52
53.829 +0,46%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:52
10.764 +0,12%
Francoforte 13:52
26.455 +0,05%

Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che avanza bene dell'1,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,79 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```