Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che avanza bene dell'1,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,79 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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