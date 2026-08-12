Londra: scambi al rialzo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15,7 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```