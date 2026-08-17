New York: giornata depressa per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, che mostra un decremento del 2,57%.
La tendenza ad una settimana di Sherwin Williams è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sherwin Williams. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 354,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 347,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 344,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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