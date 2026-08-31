New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di vernici e rivestimenti, che passa di mano con un calo dell'1,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Sherwin Williams mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 336,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 341. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 335,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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