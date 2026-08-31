New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di vernici e rivestimenti , che passa di mano con un calo dell'1,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Sherwin Williams mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 336,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 341. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 335,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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