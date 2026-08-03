Ferrovie, regionale investe mucche su binari: linea Orte-Roma interrotta

Circolazione ferroviaria ancora sospesa. Attivati bus sostitutivi

(Teleborsa) - Altra giornata di passione per le Ferrovie, con la linea convenzionale Roma-Firenze di nuovo bloccata per un incidente, mentre la liea Alta Velocità funziona regolarmente. Tutto è iniziato questa mattina all'alba, quando il treno regionale che percorreva la linea Orte-Roma ha investito un branco di mucche che si trovavano sui binari.



Il convoglio è sviato dai binari assieme alle prime due carrozze. E' accaduto attorno alle ore 5,10, fra Fara Sabina e Monterotondo, , a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel Comune di Montelibretti.



L'impatto ha provocato danni all'infrastruttura e al treno, mentre non c'è stata alcuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina. Nel frattempo, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo.



La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI. I treni Regionali e Intercity continuano registrano ritardi e cancellazioni.

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