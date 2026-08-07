Titoli di Stato italiani, vita media a 6,95 anni. BTP al 70,4% del totale in circolazione
(Teleborsa) - I titoli di Stato italiani in circolazione al 31 luglio 2026 ammontavano a 2.724,8 miliardi di euro, con una vita media del debito pari a 6,95 anni. È quanto emerge dai documenti del Dipartimento del Tesoro del MEF.
Guardando alla composizione dei Titoli di Stato in circolazione, emerge che i BTP rappresentano il 70,43% del totale, seguono i BTP indicizzati con l'8,54%%, i BOT con il 5,13%, i CCTeu con il 4,66%, i BTP Valore con il 4,13%, i BTP Green con il 2,39%, il BTP Italia con l'1,74%, i BTP Futura con lo 0,76%, i BTP Italia Sì con lo 0,32%, altri programmi di emissione (Global Bond e Medium-Term Note) con l'1,89%.
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