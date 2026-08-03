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Linea Orte-Roma, circolazione in graduale ripresa dopo l'investimento di alcuni animali di grossa taglia

Economia, Trasporti
Linea Orte-Roma, circolazione in graduale ripresa dopo l'investimento di alcuni animali di grossa taglia
(Teleborsa) - Dalle ore 15.15 la circolazione ferroviaria sulla linea Orte–Roma è in graduale ripresa tra Monterotondo e Fara Sabina, dove è stato riattivato un binario con circolazione a senso unico alternato, dopo la sospensione avvenuta questa mattina a seguito dell'investimento di animali di grossa taglia da parte di un treno.

Fin dai primi momenti sono intervenuti sul posto i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security, che hanno avviato le attività necessarie per il ripristino dell'infrastruttura e l'assistenza ai viaggiatori.

Sono inoltre in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali.
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