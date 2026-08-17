Vacanze, Codacons apre sportello post-Ferragosto

possibile segnalare disservizi, truffe e spese anomale

(Teleborsa) - Superato il Ferragosto, è già possibile tracciare un primo bilancio delle vacanze estive e fare i conti con disservizi, brutte sorprese e spese impreviste incontrati durante soggiorni e spostamenti, anche per chi ha ancora davanti a sé diversi giorni di ferie.



Per questo il Codacons mette a disposizione dei cittadini uno sportello post-Ferragosto e invita i viaggiatori a segnalare problemi e anomalie riscontrati durante soggiorni e spostamenti: voli cancellati o in forte ritardo, disservizi ferroviari, problemi con alberghi e case vacanza, strutture difformi rispetto a quanto pubblicizzato, servizi non erogati, controversie con stabilimenti balneari, autonoleggi e ristoranti, fino a prezzi e maggiorazioni non adeguatamente comunicati.



Lo rende noto la stessa associazione nella quale spiega che particolare attenzione sarà riservata alle truffe legate alle vacanze, a partire dagli annunci di alloggi inesistenti o sostanzialmente diversi da quelli pubblicizzati, fenomeno che proprio questa estate ha fatto registrare nuovi casi e segnalazioni.



"Chiediamo ai cittadini di raccontarci cosa è andato storto durante le vacanze e di inviarci, quando possibile, la documentazione relativa al proprio caso: ricevute, scontrini, prenotazioni, fotografie e comunicazioni con le strutture" – spiega il Codacons. «Vogliamo far emergere non solo le situazioni più gravi, ma anche quei piccoli e grandi disservizi che troppo spesso il consumatore finisce per accettare senza sapere di avere strumenti per tutelarsi".





Le segnalazioni - chiude la nota - raccolte saranno analizzate dall'associazione per individuare eventuali fenomeni ricorrenti e valutare, nei casi più gravi, possibili iniziative a tutela dei consumatori.

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