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Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,72%)
Il DAX inizia gli scambi a 26.189,62 punti
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04 agosto 2026 - 09.04
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,72%, dopo aver esordito a 26.189,62.
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