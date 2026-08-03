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Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,88%)
Il DAX inizia gli scambi a 25.855,12 punti
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03 agosto 2026 - 09.05
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,88%, dopo aver esordito a 25.855,12.
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