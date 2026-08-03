Milano 12:36
52.601 +0,82%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:36
10.862 -0,06%
Francoforte 12:36
25.984 +1,38%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,88%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.855,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,88%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,88%, dopo aver esordito a 25.855,12.
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