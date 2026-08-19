Milano 17:35
52.618 -0,75%
Nasdaq 20:35
29.470 -0,07%
Dow Jones 20:35
53.483 +0,26%
Londra 17:35
10.743 +0,14%
Francoforte 17:35
26.091 -0,14%

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,75%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.618,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,75%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 52.618,2 punti.
Condividi
```