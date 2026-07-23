Milano 12:26
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:26
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Francoforte 12:26
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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,64%

Il DAX apre appena sotto la parità a 24.994,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,64%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,64%, a quota 24.994,05 in apertura.
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