New York: su di giri Jabil

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,63%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Jabil mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,62%, rispetto a +2,09% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 355,2 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 348,8. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 345,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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