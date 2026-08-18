New York: Jabil si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di componenti e circuiti elettronici , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jabil rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Jabil classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 355 USD e primo supporto individuato a 333,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 376,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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