New York: Jabil si muove verso il basso
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di componenti e circuiti elettronici, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jabil rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Jabil classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 355 USD e primo supporto individuato a 333,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 376,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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