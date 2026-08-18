FactSet Research Systems, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,61%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che FactSet Research Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a -0,73% dell' indice del basket statunitense ).





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 293,3 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 282,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 275.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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