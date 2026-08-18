Francoforte: brillante l'andamento di Auto1

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1 , con una variazione percentuale del 2,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Auto1 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,87 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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