Londra: balza in avanti BT Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a -1,25% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di BT Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,036 sterline e primo supporto individuato a 2,003. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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