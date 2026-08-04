Londra: violenta contrazione per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che soffre con un calo del 4,28%.
Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Coca-Cola Europacific Partners. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Coca-Cola Europacific Partners evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 78,62 sterline. Primo supporto a 76,12. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 75,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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