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Crolla a Londra Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Coca-Cola Europacific Partners
Ribasso per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che tratta in perdita del 4,28% sui valori precedenti.
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