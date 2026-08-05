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Londra: balza in avanti Coca Cola HBC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Coca Cola HBC
Apprezzabile rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, in guadagno del 3,15% sui valori precedenti.
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