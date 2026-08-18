Tenaris, Barclays vede il rimbalzo nel 4° trimestre: "Overweight" confermato

(Teleborsa) - Barclays
giudica sostanzialmente in linea con le attese i risultati del secondo trimestre di Tenaris
, ma segnala un outlook più debole per la seconda metà dell’anno a causa delle interruzioni delle spedizioni in Medio Oriente
. La banca conferma comunque il giudizio "Overweight" e considera eccessivo il recente calo del titolo, che ha perso circa il 7%.
L'Ebitda
del secondo trimestre è stato pari a 649 milioni di dollari, in linea con il consenso e appena l’1% sopra le stime di Barclays. Il management prevede ora per il secondo semestre ricavi ed Ebitda sostanzialmente in linea con i livelli della prima metà dell’anno, con un terzo trimestre più debole e un recupero nel quarto. Per il 4° trimestre, Tenaris si aspetta volumi superiori a un milione di tonnellate e un Ebitda vicino ai 735 milioni di dollari del primo trimestre, grazie al miglioramento dell’attività in Nord America, al rafforzamento dei prezzi e alla crescita delle consegne offshore.
A pesare sui risultati sono soprattutto i ritardi nelle spedizioni verso Iraq, Kuwait e Qatar legati alle difficoltà nello Stretto di Hormuz
. Tenaris ha tuttavia un portafoglio ordini di circa 130 milioni di dollari relativo all’area dell’Alto Golfo Arabico, attualmente escluso dalla guidance, che potrebbe rappresentare un’importante fonte di crescita se le rotte marittime tornassero alla normalità.
Barclays sottolinea inoltre i segnali positivi provenienti dal Nord America e dall’America Latina. Negli Stati Uniti l’attività di perforazione è aumentata di quasi il 10% dall’inizio del conflitto con l’Iran e i prezzi degli OCTG continuano a salire, mentre in America Latina migliorano le prospettive in Argentina, Guyana, Suriname, Venezuela e Messico.
Sul fronte della remunerazione degli azionisti
, Tenaris ha raddoppiato il dividendo intermedio a 0,59 dollari per azione, pari a 1,18 dollari per ADR, per circa 600 milioni di dollari complessivi. Il management ha indicato i dividendi come strumento preferito rispetto ai buyback, con Barclays che stima un rendimento di circa il 5% nel 2026.
La banca riduce di circa il 4% le stime di Ebitda per il 2026, lasciando sostanzialmente invariate quelle per il 2027 e 2028. Il target price viene fissato a 80 dollari per ADR, con un potenziale di rialzo di circa il 50%. Secondo Barclays, le difficoltà legate al Medio Oriente rappresentano un ostacolo soprattutto nel breve termine e il titolo potrebbe beneficiare di un forte recupero quando la situazione si normalizzerà.