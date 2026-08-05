Londra: brillante l'andamento di Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa , in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Coca-Cola Europacific Partners , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 78,58 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 79,43. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 78,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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