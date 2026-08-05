Londra: brillante l'andamento di Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Coca-Cola Europacific Partners, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 78,58 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 79,43. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 78,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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