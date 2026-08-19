Londra: giornata depressa per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che sta segnando un calo del 3,65%.



Lo scenario su base settimanale di Smith & Nephew rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Smith & Nephew rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 10,79 sterline, mentre i supporti sono stimati a 10,65. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 10,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```